POL-EN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 27.11.2023

Wetter (ots)

Die seit dem 24.11.2023 vermisste Emilia Sophie S. konnte in den Mittagsstunden wohlbehalten in Uelzen (Niedersachsen) angetroffen werden. Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor. Da die 20-Jährige sich weder in einer hilflosen noch gefährdeten Lage befindet, werden keine weiteren polizeilichen Maßnahmen angestrebt.

