Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit anschließendem Vollbrand

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 17.08.2024, befuhr gegen 12 Uhr ein 38-jähriger mit seinem Fahrzeug die BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Im Bereich des Heidesheimer Stichs kam er nach einem Überholvorgang aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und stürzt auf einem ca. 5m tiefer liegenden Waldweg an einer Autobahnunterführung. Das Fahrzeug geriet sofort in Brand. Durch die couragierte und zügige Hilfe mehrerer Verkehrsteilnehmer konnten sie, nachdem sie die Frontscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatten, den Fahrzeugführer aus dem brennenden Fahrzeug befreien und erste Hilfe leisten. Außer leichter oberflächlicher Verletzungen erlitt der Fahrer keine weiteren Verletzungen. Das Fahrzeug brannte vor Ort vollständig aus. Während der Löscharbeiten und der Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, was zu einem stärkeren Rückstau führte.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell