Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen: Unfälle nach Veränderungen an einer Baustelle

Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots)

Am 13.08.2024 ereigneten sich gegen 00:45 Uhr in Eppertshausen kurz nacheinander zwei Verkehrsunfälle in der Baustelle der Nieder-Röder Straße, am Ortseingang in Höhe der Total Tankstelle, in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden an der dortigen Baustelle mehrere Barken durch eine oder mehrere unbekannte Personen umgestellt. Dies führte dazu, dass zwei Pkw in den Baustellenbereich einfuhren und hierbei erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Ein Fahrzeugführer wurde darüber hinaus leicht verletzt.

Die Baustelle wurde durch die aufnehmende Streife wieder ordnungsgemäß gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise beobachten konnten, wer die Baustelle verändert hat und bittet diese, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 9656 - 0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: POK Geißler

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell