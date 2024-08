Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Fahrradcodierung bei Bürgersprechstunde der Polizei

Erbach (ots)

Die Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, lädt gemeinsam mit der Stadtpolizei am Donnerstag, den 22. August, für die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, zu einer "Mobilen Bürgersprechstunde" an den "Platz der Freundschaft" ein (wir haben berichtet).

Im Rahmen der Bürgersprechstunde bietet Carina Oberle nun noch, als besonderes "Highlight", kurzfristig eine Fahrradcodierung an. Zur besseren Planung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Anmeldungen für die Codierung werden am Dienstag, den 20. August, in der Zeit zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, unter der Rufnummer 06062/953-659 entgegengenommen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5838943

