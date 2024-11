Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Rollerfahrer schwer verletzt

Rheinau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Rheinstraße hat ein 65-jähriger Roller-Fahrer schwere Verletzungen davongetragen. Nach derzeitigem Stand kam es gegen 9.30 Uhr, mutmaßlich auf Grund von Alkoholeinfluss, zum Sturz des Roller-Fahrers. Der Mann erschrak offenbar an einer Autofahrerin, die sich gerade aus einer Sackgasse in die Rheinstraße hereintastete und verlor hierbei die Kontrolle über seinen Roller. Im Verlauf des Sturzes, kam es dann zum Zusammenstoß mit der Renault-Lenkerin. Durch den Unfall verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, sodass dieser mittels Rettungswagen in das Ortenauklinikum Achern verbracht wurde. Dort wurde zudem eine Blutprobe erhoben. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 800 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell