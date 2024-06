POL-BO: 50-Jährige zu Boden gestoßen: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrzeugbrands in Witten-Mitte. Dort stand am frühen Mittwochmorgen, 5. Juni, ein Pkw in Flammen. Zeugen meldeten gegen 1 Uhr über den Notruf der Polizei ein geparktes Auto, das auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße 52 Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Der Wagen brannte vollständig aus. Erste Ermittlungen weisen auf eine ...

