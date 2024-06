POL-BO: Möbel aus Eiscafé entwendet - Polizei veröffentlicht Fotos

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Montag, 3. Juni, gegen 6 Uhr in der Wattenscheider Innenstadt ereignet hat. Ein 26-jähriger Bochumer war zu Fuß vom Parkplatz "Am Wall" in Richtung Oststraße unterwegs. Als er sich in dem kleinen Gang befand, der in die Fußgängerzone führt, kam ihm nach aktuellem Kenntnisstand ein unbekannter Mann entgegen, der ihn aufforderte, seine Tasche ...

mehr