POL-BO: Verkehrsunfall in Herne: Mofafahrer (16) wird schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 3. Juni, in Herne-Eickel ist ein 16-jähriger Mofafahrer aus Herne schwer verletzt worden.

Gegen 15.20 Uhr war ein 26-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw auf der Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Benzstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 16-jähriger Herner mit seinem Kleinkraftrad. In Höhe der Landgrafenstraße 21 beabsichtigte der Gelsenkirchener nach eigener Aussage, nach links in eine Einfahrt abzubiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Der Mofafahrer fuhr links an dem Pkw vorbei, um diesen zu überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

