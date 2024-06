Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer zeigt sich in schamverletzender Weise - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Polizei bittet mit einer Personenbeschreibung um Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am vergangenen Wochenende in Herne-Wanne.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 1. Juni, gegen 14.20 Uhr auf einem Spazierweg im Bereich Thiesstraße/Wilhelmstraße. Eine Hernerin war dort zu Fuß mit ihrem Hund unterwegs, als ein Unbekannter auf seinem Fahrrad mehrfach an ihr vorbei fuhr. Nachdem die Hernerin weiterlief, beobachtete sie kurze Zeit später, wie der Mann in einem Gebüsch saß und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß, "nicht dünn", dunkelbraune Haare. Er trug zur Tatzeit ein hell rotes/rosafarbenes Hemd, eine dunkelblaue Jogginghose und Badeschlappen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell