Polizei Bochum

POL-BO: Raub in der Wattenscheider Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Montag, 3. Juni, gegen 6 Uhr in der Wattenscheider Innenstadt ereignet hat.

Ein 26-jähriger Bochumer war zu Fuß vom Parkplatz "Am Wall" in Richtung Oststraße unterwegs. Als er sich in dem kleinen Gang befand, der in die Fußgängerzone führt, kam ihm nach aktuellem Kenntnisstand ein unbekannter Mann entgegen, der ihn aufforderte, seine Tasche herzugeben. Als der Bochumer verneinte, habe er plötzlich von einer weiteren Person einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen. Anschließend entrissen die Täter ihm die Tasche und flüchteten in Richtung Parkplatz "Am Wall".

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85 bis 1,90 m groß, kräftige Statur, kurze Haare mit abrasierten Seiten, dunklerer Teint. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem schwarzen Pullover und einem schwarzen Schlauchschal, den er über die Nase gezogen hatte. Er sprach mit "südländischem Akzent".

Der zweite Täter war etwa genauso groß, trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Pullover.

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

