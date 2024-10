Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach missglückter Flucht - Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (20.10.2024) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 17.15 Uhr, wie der Tatverdächtige in der Klett-Passage Passanten ansprach. Als sie ihn anschließend kontrollieren wollen, ergriff er die Flucht und rannte Richtung Mittlere Anlagen. Die Beamten verfolgten den Tatverdächtigen und nahmen ihn in der Nähe des Biergartens fest. Auf seiner Flucht soll der Tatverdächtige vier Kanten Haschisch weggeworfen haben, welche die Beamten kurze Zeit später entdeckten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten noch eine Kleinmenge Marihuana sowie 385 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der 33-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (21.10.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell