Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Pkw

Sondershausen (ots)

Am frühen Freitagmorgen zerstörten Unbekannte gegen 4.45 Uhr die Scheibe eines Taxis, welches zur Tatzeit in der Straße Nachtigallenring abgestellt war. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie, in dem sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0126786

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell