Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5/Hohberg - Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen

Hohberg (ots)

Eine aufmerksame Funkstreifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg bemerkte am frühen Donnerstagmorgen, auf einem Parkplatz an der A5 bei Hohberg, einen Sattelzug der parallel zu den dort parkenden Lkw stand. Aufgrund einer Vielzahl von Dieseldiebstählen in der Vergangenheit entschlossen sich die Beamten, den auffällig geparkten Sattelzug zu kontrollieren. Beim Herantreten an das Fahrzeug stiegen Fahrer und Beifahrer in das Führerhaus ein. Neben starkem Dieselgeruch konnte ein aufgebrochener Tankdeckel an dem daneben parkenden Lkw festgestellt werden. An dem Sattelzug des 31-jährigen rumänischen Fahrers und seinem 37-jährigen Beifahrer war ein professioneller Abpumpmechanismus verbaut. Nach ersten Erkenntnissen wurden etwa 300 Liter Diesel aus dem daneben parkenden Lkw entwendet. An einem weiteren Lkw konnte ein gewaltsam abgedrehter Tankdeckel aufgefunden werden. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier verbracht. Ob es in diesem Bereich noch zu weiteren Dieseldiebstählen kam, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die beiden erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

/vo

