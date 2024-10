Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall am Sonnenschein

Breckerfeld (ots)

Datum: 04.10.2024/ Uhrzeit: 15:14 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde 20 Minuten/ Einsatzstelle: L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Rettungsdienst/ NEF/ Bericht (lb): Am Freitagnachmittag, um 15:14 Uhr, wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle zu einem Verkehrsunfall auf der L528 in Höhe Sonnenschein alarmiert. Hier war ein Motorrad mit einem PKW kollidiert. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt werden. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Kollision waren Betriebsstoffe ausgetreten. Deshalb wurde die Feuerwehr durch die Polizei nachalarmiert. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Motorradfahrer bereits in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten Warnschilder auf. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden auf der Fahrbahn mit Bindemitteln ab gestreut. Das Motorrad kam nach der Kollision auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Dort traten Betriebsstoffe in das Erdreich aus. Deshalb wurde die untere Wasserbehörde alarmiert, die aber erstmal Entwarnung geben konnte. Außerdem wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr nahmen die Bindemittel von der Fahrbahn wieder auf. Danach konnte die Straße wieder komplett freigegeben werden. Der Einsatz endete, mit der Ankunft im Gerätehaus um 16:35 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

