BPOLP Potsdam: Bundespolizei startet WhatsApp-Kanal - Jetzt kostenlos abonnieren!

Potsdam (ots) - In Deutschland wird heute bereits zum zwölften Mal in Folge der Diversity-Tag begangen. Der Tag dient dazu, ein Bewusstsein für Vielfalt in der Arbeitswelt zu schaffen, Vorurteile abzubauen und inklusive Arbeitsumgebungen zu fördern. In der Bundespolizei wird ein Diversitätsmanagement implementiert. Ziel des Diversitätsmanagements ist es, alle Dimensionen von Vielfalt, zu denen sich die Bundespolizei ...

