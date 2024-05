Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Diversity-Tag 2024 - Gemeinsam sind wir Vielfalt!

Potsdam (ots)

In Deutschland wird heute bereits zum zwölften Mal in Folge der Diversity-Tag begangen. Der Tag dient dazu, ein Bewusstsein für Vielfalt in der Arbeitswelt zu schaffen, Vorurteile abzubauen und inklusive Arbeitsumgebungen zu fördern.

In der Bundespolizei wird ein Diversitätsmanagement implementiert. Ziel des Diversitätsmanagements ist es, alle Dimensionen von Vielfalt, zu denen sich die Bundespolizei mit Unterzeichnung der Charta der Vielfalt bekannt hat, anzusprechen. Dazu wird eine Diversitätskonzeption ausgearbeitet, die die Bereiche der Organisationsentwicklung, Personalentwicklung (inklusive Fortbildungen), Personalgewinnung sowie Antidiskriminierung umfasst und Maßnahmen zur stetigen Förderung von Vielfalt in der Bundespolizei enthält.

Damit setzen wir ein starkes Zeichen für die Förderung von Vielfalt und Inklusion innerhalb der Bundespolizei. Es geht dabei um Wertschätzung und Gleichstellung unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschauung oder besonderer Merkmale.

Wir sind Sicherheit und Vielfalt.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell