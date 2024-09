FW-EN: Verkehrsunfall auf der L699

Breckerfeld (ots) - Datum: 06.09.2024/ Uhrzeit: 01:31/ 10:05 Uhr/ Dauer: -/ Einsatzstelle: Zurstraße, Wenkenburgstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): In der Eichenstraße in Zurstraße meldeten Anwohner in der Nacht zu Freitag Gasgeruch im Bereich eines Wohnhauses. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt und der ...

mehr