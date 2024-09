POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Mehrere Baumaschinen und Geräte entwendet

Loßburg (ots) - Eingebrochen worden ist am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Loßburg. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit zwischen Samstag, 08:15 Uhr und Sonntag 21:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Obere Schulstraße eingedrungen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten und Möbel durchsucht. Im ...

