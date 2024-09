Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gasgeruch und Gasaustritt in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.09.2024/ Uhrzeit: 01:31/ 10:05 Uhr/ Dauer: -/ Einsatzstelle: Zurstraße, Wenkenburgstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): In der Eichenstraße in Zurstraße meldeten Anwohner in der Nacht zu Freitag Gasgeruch im Bereich eines Wohnhauses. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt und der Kellerbereich, sowie der Kellerbereich des Nachbargebäudes mit einem Gasmessgerät kontrolliert. Ein Gasaustritt konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und den ebenfalls alarmierten Energieversorger nicht festgestellt werden, sodass alle Bewohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Am Freitagmorgen kam es dann im Bereich der Wenkenburgstraße zu einem Gasaustritt. Bei Baggerarbeiten wurde eine Gasleitung beschädigt. Die Mitarbeiter der Tiefbaufirma hatten nach dem Absetzen des Notrufs bereits vor Eintreffen der Feuerwehr alle umliegenden Bewohner informiert und gewarnt. Der zügig eingetroffene Energieversorger dichtete die betroffene Versorgungsleitung ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen einen Löschangriff vor und sperrten den Bereich weiträumig ab. Nach erfolgreicher Abdichtung der Gasleitung konnten die Maßnahmen der Feuerwehr zurückgenommen und die Einsatzstelle an den Versorger und die Tiefbaufirma übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell