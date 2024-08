Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ast ragt in die Fahrbahn

Breckerfeld (ots)

Datum: 20.08.2024/ Uhrzeit: 10:55 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Knochenmühle/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld wurde am späten Vormittag zu einem Einsatz an der Knochenmühle alarmiert. Dort ragte ein Ast in die Fahrbahn. Die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße entfernten den Ast mit einer Zugsäge. Der Einsatz endete mit Ankunft am Gerätehaus nach rund 30 Minuten.

