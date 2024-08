Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Blinder Passagier an Bord

Breitenau (ots)

Am 11. August 2024 in den Nachtstunden kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei auf der A17 "Am Heidenholz" die Insassen eines aus der Tschechischen Republik kommenden Reisebus mit ungarischer Zulassung.

Alle Insassen im Passagierbereich des Busses konnten sich bei den Überprüfungen ordnungsgemäß ausweisen. Die Einsatzkräfte überprüften ebenso die Toilette des Reisebusses und stellten hier eine männliche Person fest. Dieser verfügte über keine Identitätsdokumente und gab an marokkanischer Staatsangehöriger (29 Jahre) zu sein. Bei einer nicht belegten Sitzgruppe befand sich darüber hinaus sein Mobiltelefon und konnte dem Mann zugeordnet werden. Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet musste er den Bus verlassen und die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgten am Bundespolizeirevier Breitenau.

Nach Abschluss der strafprozessualen Sachbearbeitung verweigerten die Bundespolizisten dem Marokkaner seine Einreise nach Deutschland und er wurde an Folgetag in die Tschechische Republik zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell