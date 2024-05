Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Verbotswidrig in ein Gebäude gelangt

Durch unsachgemäße Lagerung von Chemikalien erlitt ein Jugendlicher in Wiesensteig Verletzungen.

Ulm (ots)

Am Dienstag verschafften sich mehrere Jugendliche verbotswidrig Zugang in die leerstehenden Räumlichkeiten des Gebäudes in der Westerheimer Straße. Ihnen war wohl bekannt, wo ein Zugangsschlüssel am Gebäude deponiert war. Im Keller lagerten Kanister mit Chemikalien. Mit diesen kam ein 15-Jähriger in Berührung und erlitt Verätzungen. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um den Jugendlichen. Der kam in ein Krankenhaus. Mit bleibenden Schäden ist nach derzeitigem Kenntnissstand nicht zu rechnen. Die Feuerwehr befand sich mit Gefahrguttrupps vor Ort und kümmerte sich um die Chemikalien. Da eine Umweltgefährdung auszuschließen war, konnten diese vor Ort belassen werden. Der Eigentümer muss diese nun zeitnah durch eine Spezialfirma entsorgen lassen. Der muss nun mit einer Anzeige wegen der unsachgemäßen Lagerung der Stoffe rechnen. Auch die Jugendlichen müssen mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

