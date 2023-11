POL-MFR: (1346) Mutmaßliche Kelleraufbrecher festgenommen

Erlangen-Land (ots) - Am Freitagnachmittag (17.11.2023) ereignete sich ein folgenschwerer Betriebsunfall während Kanalrohrarbeiten in Heroldsberg (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Ein 45-jähriger Mann wurde hierbei so sehr verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Gegen 13:00 Uhr war eine Firma Kanalrohrarbeiten am Simmelberger Weg in Heroldsberg beschäftigt. Ein 45-jähriger Mann stieg hierzu in den circa ...

mehr