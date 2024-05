Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstaufen - Motorradfahrer passt nicht auf

In ein anderes Motorrades krachte ein 26-Jähriger am Mittwoch auf dem Aasrücken.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr ereignete sich der Unfall. Die beiden Motorräder fuhren in Richtung Hohenstaufen. Die 17-jährige Lenkerin eines Suzuki Leichtkraftrades bog ordnungsgemäß nach links auf den Wanderparkplatz ab. Hinter ihr kam ein 26-Jähriger mit seinem Suzuki Motorrad angefahren. Der prallte trotz Vollbremsung in das abbiegende Krad. Beide Kradlenker stürzten von ihren Maschinen. Die 17-Jährige erlitt schwere, der Unfallverursacher leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Zurück blieb ein Schaden von etwa 9.000 Euro.

+++++++ 0848779(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell