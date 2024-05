Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Gegenverkehr übersehen

Einen Unfall verursachte ein Motorradfahrer am Mittwoch bei Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Der 52-Jährige fuhr mit seinem BMW Motorrad von Steinenkirch in Richtung Eybach. In einem unübersichtlichen kurvigen Bereich überholte er ein anderes Fahrzeug. Dabei übersah er den Fiat eines 29-Jährigen. Der versuchte noch den Unfall zu vermeiden und wich aus. Dennoch kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Der Fiat prallte im Anschluss gegen einen Bordstein und überschlug sich danach. Die Fahrzeuglenker sowie eine 28-jährige Beifahrerin im Fiat erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die BMW und der Fiat wurden total beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0847917(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell