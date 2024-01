Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, Feuerwehr im Einsatz, PM Nr. 2

Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach der gestrigen Brandentwicklung an mehreren Heuballen gegen 21:40 Uhr auf einem Feldgebiet zwischen Großsachen und Leutershausen, konnte das Feuer gegen 14:30 Uhr nun endgültig gelöscht und die Löscharbeiten der Feuerwehr eingestellt werden. Die Straßensperrungen an der L 541 Hirschberg an der Bergstraße in Richtung Mannheim zwischen B3 und BAB 5 konnten gegen 14:30 Uhr aufgehoben und die Fahrbahn für den Verkehr wieder vollständig freigegeben werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Hinweise auf die Brandursache sind bislang nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Weinheim in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell