LPI-NDH: Diebstahl eines Pedelecs misslingt

Nordhausen (ots) - Unbekannte hinterließen am Donnerstag an der Eingangstür eines Imbisses in der Straße Lohmarkt Graffiti-Schmierereien. Die Schriftzüge wurden am Abend, gegen 23.20 Uhr, festgestellt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0263501 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

