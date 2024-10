LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Gehofen (ots) - Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Schönewerdaer Straße. Daraus erbeuteten die Täter Kabelrollen mit Kupferkabeln im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tat wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, festgestellt. An der Garage hinterließen die Täter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 ...

mehr