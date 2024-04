LPI-J: Wohnmobil entwendet

Apolda (ots) - Ein unbekannter Täter stahl am Freitag, 26.04.2024 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:30 Uhr ein am Bahnhof Apolda angeschlossenes blaues eBike der Marke Fischer. Hierbei durchtrennte der Täter das Faltschloss mit dem das Fahrrad an einem Fahrradständer gesichert war. Der Wert des eBikes betrug 1.200 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr