Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Per Haftbefehl gesuchter Mann in Versteck festgestellt

Weimar (ots)

Am Freitagabend wollten die Beamten einen 23-jährigen, polizeibekannten Mann in der Moskauer Straße kontrollieren. Dieser flüchtete in der Folge und konnte zunächst im Nahbereich nicht festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Ermittlungen ergaben einen möglichen Aufenthalt in einer nahegelegenen Wohnung. Dort konnte der Gesuchte letztendlich angetroffen werden. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte, erfolgte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell