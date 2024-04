LPI-J: Einbruch ins Technische Hilfswerk Apolda

Jena (ots) - In Seitenstraße abgebogen und zurückgerollt Samstagvormittag bog der 90jährige Fahrer eines Pkw Daimler in Bad Klosterlausnitz von der Bahnhofstaße kommend in die Forststraße ein und hielt an. Vom im Fahrzeug befindlichen Fahrer unbemerkt, rollte der Pkw zurück auf die Bahnhofstraße und touchierte einen vorbeifahrenden Linienbus. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Der Sachschaden am Linienbus wird ...

mehr