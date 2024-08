Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt

Weinstraße - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 07.08.2024, befuhr eine 47-jährige Suzuki-Fahrerin die Industriestraße in Fahrtrichtung Spitalbachstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 60-jähriger Neustadter mit seinem Citroen die Spitalbachstraße von der Adolf-Kolping-Straße kommend in Fahrtrichtung Winzinger Straße. Als die Fahrzeugführerin auf die Spitalbachstraße auffuhr, um geradeaus zu fahren, übersah sie den bevorrechtigten Citroen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch diese beide nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25000EUR. Des Weiteren verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell