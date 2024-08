Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessung

Bild-Infos

Download

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt führte am 07.08.2024 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Lambrecht im Rahmen der europaweiten Schwerpunktwoche "Geschwindigkeit" durch.

Es wurden hierbei insgesamt 45 Verkehrsteilnehmer gemessen, wovon 8 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von circa 18 %.

Der Spritzenreiter war ein 26-jähriger Kradfahrer, welcher mit 83 km/h gemessen wurde. Diesen erwarten mindestens 180 EUR Bußgeld, sowie ein Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell