POL-PB: Mikrowelle geriet in Brand

Paderborn (ots) - (CK) - Am Wochenende kam es zu mehreren Körperverletzungs- und Raubdelikten im Paderborner Innenstadtbereich. Am frühen Samstagmorgen (06.04., 02:40 Uhr) war ein 36-jähriger Mann aus Paderborn in Höhe der Straße Am Abdinghof/ Am Ikenberg unterwegs. Hier näherten sich ihm von hinten sechs bis acht Personen, die ihn mit Fäusten traktierten. Anschließend wurden sein Smartphone und die Geldbörse ...

mehr