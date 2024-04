Polizei Paderborn

POL-PB: 2 Verletzte nach Vorfahrtmissachtung

Paderborn, Warburger Straße (ots)

(hajos) Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger aus Bielefeld mit seinem Opel Astra die Warburger Straße und bog nach links ab, um seine Fahrt über die B 64 in Richtung Bielefeld fortzusetzen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Passat einer 83-Jährigen aus Bad Lippspringe. Durch die anschließende Kollision wurden beide so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in 2 Paderborner Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Opel Astra und der VW Passat erlitten jeweils einen wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die Warburger Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr in Richtung Innenstadt gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000,-- EUR geschätzt.

