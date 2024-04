Polizei Paderborn

POL-PB: Körperverletzungen und Raub im Innenstadtbereich

Paderborn (ots)

(CK) - Am Wochenende kam es zu mehreren Körperverletzungs- und Raubdelikten im Paderborner Innenstadtbereich.

Am frühen Samstagmorgen (06.04., 02:40 Uhr) war ein 36-jähriger Mann aus Paderborn in Höhe der Straße Am Abdinghof/ Am Ikenberg unterwegs. Hier näherten sich ihm von hinten sechs bis acht Personen, die ihn mit Fäusten traktierten. Anschließend wurden sein Smartphone und die Geldbörse geraubt. Die jungen männlichen Täter flüchteten dann in Richtung Paderquellgebiet. Der 36-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurden drei Tatverdächtige im Alter von 16, 17 und 21 Jahren angetroffen, die Teile des Diebesguts dabei hatten. Das Trio wurden vorläufig festgenommen. Eine Strafanzeige wegen schweren Raubes wurde gefertigt.

Gegen 03.40 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Security einer Lokalität an der Leostraße und einer Personengruppe. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden sieben Personen aus der Besuchergruppe teils schwer durch die Securitymitarbeiter verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde ein Mann in ein Krankenhaus gebracht. Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden gefertigt.

Am frühen Sonntagmorgen (07.04., 02.55 Uhr) wurde der Polizei eine größere Schlägerei neben einer Gaststätte an der Marienstraße gemeldet, an der etwa 15 Personen beteiligt gewesen sollten. Daraufhin wurde die Örtlichkeit sofort mit mehreren polizeilichen Einsatzfahrzeugen aufgesucht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich die Personengruppe bereits zerstreut. Angetroffen wurde ein 48-jähriger Mann aus Paderborn, der augenscheinlich verletzt worden war und durch Ersthelfer versorgt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen zwecks weiterer Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Zeugen hatte der 48-Jährige zuvor eine Gruppe südländischer junger Männer mehrfach und wiederholt verbal provoziert, bevor es zu einem Angriff dieser Gruppe auf den Paderborner kam. Anschließend flüchteten die etwa 15 Täter, alle männlich und zwischen 20 und 25 Jahren, in Richtung Friedrichstraße. Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell