Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl im Parkfriedhof

Haßloch/Pfalz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 04.08.2024 / 17 Uhr bis Montag, 05.08.24 / 06 Uhr, Grabschmuck und Statuen im Gesamtwert von circa 50.000 Euro entwendet. Die Täter hebelten das Tor des eigentlich frei zugänglichen Geländes zur angrenzenden Aufbewahrungsstelle auf, um so vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurden circa 50 Gräber beschädigt bzw. bestohlen. Hierbei wurden überwiegend Grabschalen aus Bronze oder Kupfer entwendet, vereinzelt auch Jesus und Maria Statuen oder Kreuze. Die Kriminalpolizei in Neustadt bittet um Ihre Mithilfe. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, erreichen den zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefon Nummer 06321 / 854 4655 oder gerne auch per Mail an die Adresse kineustadt.k43@polizei.rlp.de.

