POL-PDNW: Tierischer Einsatz

Elmstein (ots) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag, den 05.08.2024, gg. 15:30 Uhr, als Erster in einer Gruppe von Motorradfahrern, die B48 von Leimen kommend in Richtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve verlor der 20-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad. Er wurde an ein Straßenschild geschleudert und erlitt hierbei er eine Verletzung am Becken. ...

mehr