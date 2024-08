Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - E-Mountainbike entwendet - Zeugenaufruf

Ebertsheim (ots)

Am Montag, den 05.08.2024, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr wurde in der Hauptstraße in Ebertsheim ein orangefarbenes Pedelec der Marke Raymon entwendet. Der Dieb hinterließ an der Örtlichkeit ein Tourenrad der Marke Vortex in den Farben Schwarz und Grau. Auffällig an diesem Fahrrad sind die gebogene Lenkstange sowie der braune Fahrradsattel.

Kann jemand Hinweise zum Täter oder der Tat geben oder sind Sie Eigentümer des hinterlassenen Fahrrads? Dann setzen Sie sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung.

