POL-PDNW: Motorradfahrer schwer verletzt

Elmstein (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag, den 05.08.2024, gg. 15:30 Uhr, als Erster in einer Gruppe von Motorradfahrern, die B48 von Leimen kommend in Richtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve verlor der 20-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad. Er wurde an ein Straßenschild geschleudert und erlitt hierbei er eine Verletzung am Becken. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad hat vermutlich einen wirtschaftlichen Totalschaden.

