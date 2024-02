Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240221-6-pdnms: Rendsburg: Kind bei Unfall verletzt - Unfallflucht

Rendsburg (ots)

Bereits am Donnerstag (15. Februar) kam es zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Die Autofahrerin oder der Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Bezirksdienst des Rendsburger Polizeireviers ist auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg an der Kieler Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Bismarckstraße bog ein Auto aus der Bismarckstraße nach rechts Richtung Kieler Straße ab und touchierte hierbei das Fahrrad. Der Junge konnte zwar einen Sturz verhindern, machte allerdings einen Schritt zur Seite. Hierbei wurde sein Fuß von dem Auto überfahren, so dass der 13-jährige leicht verletzt wurde. Es entstand zudem ein Schaden am Fahrrad.

Anschließend entfernte sich das Auto, von dem lediglich die Farbe schwarz bekannt ist, vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rendsburg unter der Rufnummer 04331 - 208 450 oder 430 zu melden.

Kai Kröger

