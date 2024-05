POL-FR: Lörrach: Vollbrand eines großen Holzschuppens - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.05.2024, gegen 17.40 Uhr, kam ein 62 Jahre alter Mann in der Autobahnanschlussstelle Kandern mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Autobahn A 5 von Lörrach kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Kandern. Aus hier nicht bekannten Gründen kam er im Kurvenverlauf der Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. ...

