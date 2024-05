Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: In Autobahnausfahrt von Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.05.2024, gegen 17.40 Uhr, kam ein 62 Jahre alter Mann in der Autobahnanschlussstelle Kandern mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er befuhr die Autobahn A 5 von Lörrach kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Kandern. Aus hier nicht bekannten Gründen kam er im Kurvenverlauf der Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr etwa 60 Meter auf dem Grünstreifen, überquerte die Kreisstraße 6354 und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Schutzplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 62-Jährige machte keine Verletzungen geltend. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.

