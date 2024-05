Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw tagsüber für 5 Minuten nicht verschlossen - Rucksack entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.05.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 10.35 Uhr, wurde aus einem VW Sharan, welcher in der Ortmattstraße stand, ein schwarzer Lederrucksack entwendet. Die Geschädigte verließ kurz ihr Fahrzeug ohne dieses abzuschließen. Diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter aus, um aus dem Fahrzeug einen schwarzen Lederrucksack zu entwenden. Dieser lag auf dem Beifahrersitz. In dem Rucksack befanden sich Identitätsdokumente der Familie sowie eine Geldbörse.

Noch ein Hinweis der Polizei:

Verschließen sie immer ihr Fahrzeug, auch wenn sie dieses nur kurz verlassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell