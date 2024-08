POL-PDNW: Bad Dürkheim - ROADPOL Speed: Hohe Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit festgestellt

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, dem 06.08.24 kam es gegen 08:45 Uhr in Haßloch in der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige aus Rottenburg am Neckar missachtete an der Einmündung Neumühlweg die Vorfahrt einer 55-jährigen Haßlocherin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge ...

