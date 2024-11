POL-OG: Kehl - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bühl (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr, kam es in der Adalbert-Stifter-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw-Fahrer beim Rangieren aus einer Parklücke beinahe mit der Fahrradfahrerin kollidiert sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Zweiradlenkerin offenbar stark abbremsen, so dass sie zu Fall kam. Der bislang ...

mehr