POL-PIING: Eröffnung des Rotweinfestes Ingelheim

Ingelheim (ots) - Am Freitag, den 06.09.2024 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei ein blauer Kleinwagen der Marke VW gemeldet, welcher durch rasante Fahrmanöver in Ingelheim OT Groß-Winternheim und Schwabenheim an der Selz auffallen würde. Der Fahrer des Pkw habe andere Verkehrsteilnehmer genötigt, in dem er diesen sehr dicht aufgefahren sei. Im Bereich der L428 ...

mehr