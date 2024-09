Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung im Straßenverkehr auf der L428 und Zeugenaufruf

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei ein blauer Kleinwagen der Marke VW gemeldet, welcher durch rasante Fahrmanöver in Ingelheim OT Groß-Winternheim und Schwabenheim an der Selz auffallen würde. Der Fahrer des Pkw habe andere Verkehrsteilnehmer genötigt, in dem er diesen sehr dicht aufgefahren sei. Im Bereich der L428 zwischen Groß-Winternheim und Schwabenheim an der Selz habe der Kleinwagen während eines Überholvorgangs beinahe einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw verursacht. In Schwabenheim sei aus dem Kleinwagen eine Flasche in Richtung eines Passanten geworfen worden. Ob dieser durch den Wurf verletzt wurde, ist nicht bekannt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer des blauen Pkw, ein 18-jähriger Mainzer, festgestellt werden. Die Polizei Ingelheim bittet daher um sachdienliche Hinweise. Wem ist der blaue Kleinwagen aufgefallen? Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer des Pkw, welcher bei beschriebenem Überholmanöver gefährdet worden sein könnte. Auch den Passanten, auf welchen die Flasche geworfen wurde, bittet die Polizei sich zu melden.

