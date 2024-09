Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand in der Schulstraße

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 30.08.2024 gegen 14:00Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Ingelheim. Die im Haus befindlichen Bewohner wurden durch einen Nachbar auf Rauchentwicklung aus dem Dach aufmerksam gemacht und konnten anschließend das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Ingelheim konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Ob der Brand durch vorher stattfindende Dacharbeiten verursacht wurde ist unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mainz. Die vier Bewohner des Hauses wurden in einem Hotel untergebracht.

