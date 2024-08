Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Motoradfahrer bei Unfall an der AS Ingelheim West leicht verletzt

Ingelheim (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Appenheim befuhr am Donnerstag, den 22.08.2024 mit seinem Krad die A60, in Fahrtrichtung Bingen und verlies diese an der Anschlussstelle Ingelheim West. Im Kurvenverlauf verlor er die Kontrolle über sein Krad. Im weiteren Verlauf touchierte er die Leitplanke und stürzte. Hierbei wurde der Motorradfahrer lediglich leicht verletzt und am Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell